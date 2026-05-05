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ULS Santa Maria denuncia página falsa que usa nome do hospital para promover produtos

05 mai, 2026 - 13:29 • Lusa

A ULS Santa Maria esclarece que "não possui qualquer vínculo com os perfis ou empresas responsáveis por tais publicações".

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A Unidade Local de Saúde de Santa Maria denunciou à Meta e às autoridades uma página fraudulenta no Facebook que usa indevidamente a identidade do hospital para promover produtos de emagrecimento, disse à Lusa fonte da instituição.

A instituição alertou, nos seus perfis nas redes sociais Facebook e Instagram, para "o uso não autorizado da imagem do Hospital de Santa Maria em anúncios de venda de produtos de emagrecimento que circulam nas redes sociais".

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Na mensagem publicada nas redes sociais, a ULS Santa Maria esclarece que "não possui qualquer vínculo com os perfis ou empresas responsáveis por tais publicações e que não autoriza a utilização da sua estrutura, logótipo ou nome para fins comerciais de terceiros".

Contactada pela Lusa, uma fonte oficial da ULS Santa Maria disse que a instituição tomou conhecimento da existência de uma página falsa no Facebook que utiliza, de forma não autorizada, o nome, imagens e logótipo do Hospital de Santa Maria para promover produtos de emagrecimento.

"A situação foi denunciada à Meta, tendo sido também alvo de participação criminal junto das autoridades competentes, para salvaguardar a reputação da instituição e a confiança dos utentes", adianta a ULS numa resposta escrita.

A unidade alerta que a utilização abusiva da imagem do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, pode induzir em erro os cidadãos, afetando a confiança depositada na instituição e colocando em risco a saúde pública.

"A ULS Santa Maria repudia veementemente o uso indevido da sua imagem institucional, nome e logótipo em publicações e anúncios que não têm qualquer ligação com a instituição e continuará a adotar todas as medidas necessárias para proteger a sua imagem institucional, a reputação dos seus profissionais e a confiança da comunidade", assegura ainda.

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