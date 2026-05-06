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BusinessEurope: “As PME devem passar a estar no centro do trabalho da Comissão Europeia”
06 mai, 2026 - 10:10 • Olímpia Mairos
A sexta etapa do “SME Roadshow” da BusinessEurope decorre no Porto e junta empresários e decisores europeus para discutir os principais desafios das pequenas e médias empresas na União Europeia.
A cidade do Porto recebe, na quinta-feira, a sexta etapa do “SME Roadshow” da BusinessEurope, uma iniciativa europeia dedicada às pequenas e médias empresas (PME), organizada em Portugal pela CIP — Confederação Empresarial de Portugal com o apoio da Câmara Municipal do Porto.
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O encontro terá lugar na Escola 42 Porto e reunirá empresários, decisores políticos e representantes institucionais portugueses e europeus para debater os principais desafios enfrentados pelas PME na União Europeia.
A principal mensagem do encontro será dirigida às instituições europeias. “As PME devem passar a estar no centro do trabalho da Comissão Europeia”, afirma Ema Paulino, vice-presidente da CIP e presidente do Comité de Empreendedorismo e PME da BusinessEurope.
A responsável defende que Bruxelas deve aprofundar os esforços de simplificação regulatória e colocar as pequenas empresas no centro das futuras propostas económicas da União Europeia. “Pensem primeiro nas pequenas empresas!”, sublinha.
Criado em 2023, o “SME Roadshow” pretende aproximar os debates europeus da realidade empresarial dos Estados-membros. Depois de passar por cidades como Helsínquia e Roma, o projeto chega agora ao Porto para promover o diálogo entre PME, organizações empresariais, instituições nacionais e representantes da União Europeia.
A sessão contará com a participação de várias figuras do panorama político e económico nacional, incluindo o presidente da Câmara Municipal do Porto, Pedro Duarte, o presidente do Banco Português de Fomento, Gonçalo Regalado, e Francisca Guedes de Oliveira, administradora do Banco de Portugal. Marcarão também presença a representante da Comissão Europeia em Portugal, Sofia Moreira de Sousa, o eurodeputado Bruno Gonçalves, empresários portugueses e representantes de fundos de investimento.
Entre os temas em debate estarão as dificuldades de acesso ao financiamento, os elevados custos da energia, a fragmentação do Mercado Único Europeu e a escassez de mão de obra qualificada. “Estes desafios não são abstratos. Afetam diretamente a capacidade das PME de crescer, investir e competir”, alerta Ema Paulino.
A poucos dias da celebração do Dia da Europa, assinalado a 9 de maio, a BusinessEurope reforça ainda a importância das PME para o futuro económico europeu. “As PME são a espinha dorsal da economia europeia. Elas criam empregos, promovem a inovação e são essenciais para as cadeias de valor em todo o continente”, conclui Ema Paulino.
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