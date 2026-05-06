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Desmantelada operação industrial de mineração de criptomoedas no Bombarral

06 mai, 2026 - 18:30 • Ricardo Vieira

Um homem de 27 anos foi detido por furto de energia da rede elétrica nacional.

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Homem detido por furto de energia elétrica nacional para mineração de criptomoedas. Foto: GNR
Homem detido por furto de energia elétrica nacional para mineração de criptomoedas. Foto: GNR
Detido por furto de energia elétrica nacional para mineração de criptomoedas. Foto: GNR

Um homem foi detido esta quarta-feira pela GNR, em flagrante, por furto de energia da rede elétrica nacional para mineração de criptomoedas, na localidade de Vale Covo, no concelho do Bombarral, distrito de Leiria.

A GNR indica, em comunicado, que os militares do Núcleo de Investigação Criminal realizaram diligências que “permitiram detetar uma ligação ilegal à rede elétrica nacional, de elevada intensidade”.

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A ligação destinava-se a alimentar “uma operação de mineração de criptomoedas, o que motivou a detenção em flagrante delito do suspeito”.

No seguimento desta ação – que contou com o apoio técnico da E-Redes – foi realizada uma busca a um armazém, na localidade de Vale Covo, “culminando no desmantelamento de uma operação industrial de mineração de criptomoedas”.

“Foram ainda realizadas quatro diligências de reconstituição de facto, relacionadas com investigações do mesmo âmbito, da qual resultou no desmantelamento de operações industriais de mineração de criptomoedas e furto de energia elétrica no valor de cerca de 300 mil euros, em novembro de 2025, nos concelhos de Bombarral, Óbidos e Lourinhã”, indica a GNR.

O detido de 27 anos foi constituído arguido e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Caldas da Rainha e da Lourinhã.

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