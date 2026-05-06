Despiste de automóvel em Albergaria-a-Velha causou um morto e um ferido grave

O despiste de um automóvel em Albergaria-a-Velha, no distrito de Aveiro, causou esta quarta-feira um morto e um ferido considerado grave, disse fonte da GNR.

O alerta para o acidente, ocorrido na estrada municipal 580, no lugar de Frias, em Albergaria-a-Velha, foi dado cerca das 09:30, tendo sido mobilizados para o local 14 operacionais dos bombeiros de Albergaria, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da Guarda Nacional Republicana (GNR), apoiados por seis viaturas.

Segundo a mesma fonte, a viatura despistou-se, por razões ainda por apurar, e foi embater contra uma árvore.

Do acidente resultou a morte de uma mulher de 72 anos e ferimentos considerados graves num homem de 76 anos.

O óbito foi declarado no local pelo médico da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Aveiro.

O ferido grave foi transportado para o Hospital de Aveiro.