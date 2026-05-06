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Detido homem de 22 anos por suspeitas de abuso sexual de menor de 13 anos em Arouca

06 mai, 2026 - 13:09 • Olímpia Mairos

Suspeito terá conhecido a vítima através das redes sociais e recorrido a práticas de “grooming” antes dos alegados abusos; investigação foi desencadeada após alerta da CPCJ.

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A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 22 anos suspeito da prática de crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual de uma menor de 13 anos, ocorridos no passado mês de janeiro, no concelho de Arouca.

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Segundo comunicado divulgado pela PJ, a investigação foi conduzida pela Diretoria do Norte e teve início após a sinalização da situação pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) local. A menor terá contado a colegas da escola que mantinha relações sexuais com um jovem maior de idade que conhecera através das redes sociais.

De acordo com a Polícia Judiciária, o suspeito terá iniciado contactos com a vítima no início do ano, mantendo conversas frequentes durante várias semanas.

As autoridades explicam que o alegado agressor terá recorrido a uma estratégia conhecida como “grooming”, processo através do qual procura conquistar a confiança da vítima e criar uma relação de proximidade emocional.

“Através das redes sociais, o autor pretende ganhar a confiança da vítima e criar uma relação afetiva”, refere a PJ no comunicado.

As investigações indicam que o suspeito conseguiu convencer a menor a encontrar-se pessoalmente consigo no final de janeiro, em Arouca. Na sequência desse encontro, a jovem terá sido levada para um parque da localidade, onde alegadamente ocorreram os abusos sexuais.

No decurso da operação policial, foram realizadas buscas domiciliárias à residência do suspeito, que permitiram a apreensão de equipamentos informáticos e culminaram na sua detenção.

O detido, sem antecedentes criminais, vai ser presente às autoridades judiciárias competentes, para primeiro interrogatório judicial e aplicação das adequadas medidas de coação.

O Inquérito é titulado pelo DIAP de Santa Maria da Feira.

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