- Noticiário das 17h
- 06 mai, 2026
-
Internet
Diretor da PJ pede criação do crime de usurpação de identidade digital
06 mai, 2026 - 17:43 • Lusa
"É algo que nos preocupa constantemente na avaliação de pessoas que chegam à Polícia Judiciária e se vêm queixar da usurpação da conta do Facebook, da usurpação da conta no LinkedIn", justificou Carlos Cabreiro.
O diretor nacional da Polícia Judiciária (PJ) defendeu esta quarta-feira na Assembleia da República a criação do crime de usurpação de identidade digital, para combater o roubo por terceiros de contas pessoais nas redes sociais.
"É algo que nos preocupa constantemente na avaliação de pessoas que chegam à Polícia Judiciária e se vêm queixar da usurpação da conta do Facebook, da usurpação da conta no LinkedIn", justificou Carlos Cabreiro.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Internet
Jovens estão a usar WhatsApp para partilhar fotos de si nus criadas com IA
Embora estas imagens sejam falsas, mantêm o rosto (...)
O dirigente nacional, até há cerca de um mês diretor da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime da PJ, foi ouvido pelos deputados no âmbito da apreciação na especialidade do projeto de lei do PSD que limita o acesso de crianças e jovens a plataformas "online" e redes sociais.
O diploma, aprovado por maioria na generalidade em 12 de fevereiro de 2026, estabelece que é preciso ter pelo menos 16 anos para aceder a redes sociais como o Instagram, o Tik Tok ou o Facebook e que, entre os 13 e os 16 anos, o acesso só é permitido após o "consentimento parental expresso e verificado".
Segurança
"Temos miúdos de 13 anos recrutados para homicídios." PSP preocupada com entrada de jovens na dark web
Já há de redes do Norte da Europa que recrutam jov(...)
O debate na especialidade visa aprimorar o projeto de lei inicial antes da aprovação final e decorre nas comissões parlamentares.
- Noticiário das 17h
- 06 mai, 2026
-