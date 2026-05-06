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Exército: Paraquedistas feridos em salto de paraquedas em Tancos estão estáveis
06 mai, 2026 - 11:14 • Olímpia Mairos
Militares permanecem sob observação hospitalar após incidente ocorrido durante um salto no Curso de Paraquedismo, em Tancos.
Os dois militares paraquedistas que ficaram feridos, na terça-feira, durante um salto realizado no âmbito do Curso de Paraquedismo, em Tancos, encontram-se estáveis e continuam sob observação hospitalar, informou esta quarta-feira o Exército.
“Relativamente ao estado de saúde dos dois militares envolvidos no incidente ocorrido no âmbito do Curso de Paraquedismo, o Exército informa que ambos se encontram estáveis”, refere a instituição militar em comunicado.
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Segundo a mesma nota, os militares “permanecem em observação hospitalar, no Hospital de Leiria e no Hospital de São José”, onde estão a realizar “exames complementares de diagnóstico para avaliação de eventuais fraturas ou outras lesões”.
Acidente
Dois militares feridos em incidente durante salto de paraquedas em Tancos
Militares foram assistidos no local e levados para(...)
O Exército assegura ainda que continua “a acompanhar a situação, garantindo o apoio necessário aos militares e às respetivas famílias”, acrescentando que serão prestadas novas informações “sempre que se justifique”.
O incidente ocorreu na manhã de terça-feira, durante uma ação de formação em Tancos, envolvendo dois militares durante a execução de um salto de paraquedas.
De acordo com o Exército, “foram de imediato acionados os meios de emergência médica”, tendo os militares sido assistidos no local por equipas do Exército e do INEM, antes de serem transportados para unidades hospitalares.
A instituição revelou ainda que “foi igualmente acionado o apoio psicológico”, assegurando acompanhamento aos militares envolvidos e às respetivas famílias.
Entretanto, foi determinada “a abertura de um processo de averiguações” para apurar as circunstâncias em que ocorreu o incidente.
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