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Exército: Paraquedistas feridos em salto de paraquedas em Tancos estão estáveis

06 mai, 2026 - 11:14 • Olímpia Mairos

Militares permanecem sob observação hospitalar após incidente ocorrido durante um salto no Curso de Paraquedismo, em Tancos.

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Os dois militares paraquedistas que ficaram feridos, na terça-feira, durante um salto realizado no âmbito do Curso de Paraquedismo, em Tancos, encontram-se estáveis e continuam sob observação hospitalar, informou esta quarta-feira o Exército.

“Relativamente ao estado de saúde dos dois militares envolvidos no incidente ocorrido no âmbito do Curso de Paraquedismo, o Exército informa que ambos se encontram estáveis”, refere a instituição militar em comunicado.

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Segundo a mesma nota, os militares “permanecem em observação hospitalar, no Hospital de Leiria e no Hospital de São José”, onde estão a realizar “exames complementares de diagnóstico para avaliação de eventuais fraturas ou outras lesões”.

Dois militares feridos em incidente durante salto de paraquedas em Tancos

Acidente

Dois militares feridos em incidente durante salto de paraquedas em Tancos

Militares foram assistidos no local e levados para(...)

O Exército assegura ainda que continua “a acompanhar a situação, garantindo o apoio necessário aos militares e às respetivas famílias”, acrescentando que serão prestadas novas informações “sempre que se justifique”.

O incidente ocorreu na manhã de terça-feira, durante uma ação de formação em Tancos, envolvendo dois militares durante a execução de um salto de paraquedas.

De acordo com o Exército, “foram de imediato acionados os meios de emergência médica”, tendo os militares sido assistidos no local por equipas do Exército e do INEM, antes de serem transportados para unidades hospitalares.

A instituição revelou ainda que “foi igualmente acionado o apoio psicológico”, assegurando acompanhamento aos militares envolvidos e às respetivas famílias.

Entretanto, foi determinada “a abertura de um processo de averiguações” para apurar as circunstâncias em que ocorreu o incidente.

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