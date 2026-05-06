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Explosão em café causa seis feridos no Seixal

06 mai, 2026 - 11:52 • Isabel Pacheco com Lusa

As causas da explosão estão ainda por determinar.

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Seis pessoas ficaram feridas, uma das quais com gravidade, na sequência de uma explosão ocorrida na manhã desta quarta-feira num café no concelho do Seixal, no distrito de Setúbal, confirmou a Renascença junto da Proteção Civil.

A explosão ocorreu às 10h00 no café "O Cantinho d´Avó", situado na Rua Binta, na freguesia de Amora.

O ferido grave foi transportado para o Hospital de S. José, em Lisboa, e três feridos ligeiros para o Hospital Garcia de Orta, em Almada.

A mesma fonte adiantou que outros dois feridos recusaram transporte para a unidade de saúde.

As causas da explosão estão ainda por determinar, mas no local está uma equipa da Setgás, assim como 30 operacionais dos Bombeiros Mistos de Amora, dos Bombeiros Mistos do Seixal, dos Bombeiros de Almada e da Polícia de Segurança Pública (PSP).

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