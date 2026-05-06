- Noticiário das 10h
- 06 mai, 2026
-
Operação Marquês
José Sócrates está novamente sem advogado
06 mai, 2026 - 08:30 • Daniela Espírito Santo , João Malheiro
Tribunal administrativo suspendeu nomeação de advogado oficioso para representar antigo primeiro-ministro, avança a CNN Portugal.
José Sócrates está novamente sem advogado. O Tribunal Administrativo de Lisboa aceitou a providência cautelar interposta pelo antigo primeiro-ministro, avança a CNN Portugal.
De acordo com o canal televisivo, Sócrates interpôs uma providência cautelar para anular a decisão da Ordem dos Advogados, que nomeou um advogado oficioso para o representar no julgamento da Operação Marquês. Na prática, isto significa que a representação em tribunal fica suspensa até que seja tomada uma decisão.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
O advogado em causa é Luís Esteves, que foi "escolha direta do bastonário, sem sorteio". João Massano, recorda a CNN, não divulgou a ata da reunião onde foi decidido o nome e é acusado pelo antigo primeiro ministro de, entre outras coisas, ter estado presente na estreia do espetáculo "Sr Engenheiro", um musical onde, alegadamente, se caricaturam episódios da vida do político.
Luís Esteve tem agora dez dias para se pronunciar sobre as razões avançadas por Sócrates na providência cautelar. Caso não o faça, as mesmas serão tidas como verdadeiras.
O antigo primeiro-ministro já tinha, publicamente, contestado o advogado oficioso que lhe foi nomeado, garantindo que não lhe reconhecia legitimidade. "O dr. Luís Esteves não me representa, não tem a minha confiança", afirmava há dias.
- Noticiário das 10h
- 06 mai, 2026
-