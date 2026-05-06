Marinha Grande desobstruiu mais de 154 mil quilómetros de caminhos florestais

A Câmara da Marinha Grande, concelho atingido pela depressão Kristin, anunciou esta quarta-feira que já foram desobstruídos 154,22 quilómetros da rede viária florestal de um total de 289 km.

"Inicialmente, foi definida como prioridade a intervenção em 115 quilómetros de rede viária florestal, objetivo que se encontra concluído a 100%, tendo já sido ultrapassado, com um total de 154,22 quilómetros desobstruídos em áreas privadas, nas freguesias da Marinha Grande, Vieira de Leiria e Moita", referiu a autarquia numa nota de imprensa.

Na nota, o município presidido por Paulo Vicente explicou que a depressão Kristin, em 28 de janeiro, "comprometeu de forma significativa a rede viária florestal, com cerca de 289 quilómetros de caminhos identificados, muitos dos quais fundamentais para o acesso de veículos de socorro e para a prevenção e combate a incêndios rurais, sobretudo em zonas de interface urbano florestal".

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"Os trabalhos incidiram prioritariamente nos caminhos florestais, nos acessos estratégicos aos aglomerados urbanos em contacto com áreas florestais e na criação de ligações entre caminhos, garantindo a reposição das condições mínimas de circulação e segurança", adiantou, salientando que, "face ao bom curso da operação, à dimensão da intervenção e às necessidades identificadas no terreno, foi estabelecido um novo objetivo de 178,31 quilómetros".

Segundo um documento do Gabinete de Proteção Civil apresentado na semana passada na Assembleia Municipal, na freguesia da Marinha Grande foram limpos 104,79 km de caminhos florestais, enquanto na Moita foram 29,16 km e em Vieira de Leiria 23,68 km.

No mesmo documento lê-se que na Mata Nacional de Leiria, área pública da responsabilidade do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), foram desobstruídos 54,85 quilómetros de rede viária florestal e a área intervencionada atingiu quase 22 hectares.

A Mata Nacional de Leiria, também conhecida por Pinhal de Leiria ou Pinhal do Rei, ocupa dois terços do concelho da Marinha Grande e tem 11.021 hectares.

Nos incêndios de outubro de 2017, 86% da sua área ardeu e o que sobreviveu àqueles fogos - 1.200 hectares, sobretudo árvores adultas - a depressão Kristin "partiu ou derrubou na sua quase totalidade", declarou em fevereiro à Lusa o diretor regional do Centro do ICNF, Paulo Farinha Luís.

De acordo com a nota de imprensa, os trabalhos de desobstrução decorrem "sete dias por semana, sem interrupções, desde o início de março", envolvendo a Câmara, Serviço Municipal de Proteção Civil, Gabinete Técnico Florestal, Guarda Nacional Republicana, ICNF, Força Especial de Proteção Civil, bombeiros Voluntários da Marinha Grande e de Vieira de Leiria, e Forças Armadas.

Em curso estão também "os trabalhos de limpeza de terrenos e criação de faixas de gestão de combustível, essenciais para a redução do risco de incêndio rural", estando prevista "a intervenção em cerca de 198,95 hectares, incluindo as faixas ao longo da rede viária municipal, e nas zonas de interface com as zonas industriais da Marinha Grande e de Vieira de Leiria".

"Estes trabalhos contribuem para a remoção de material lenhoso e biomassa acumulada, resultante da tempestade, promovendo condições de maior segurança para as populações, atividades económicas e ecossistemas, especialmente numa fase de aproximação ao período crítico de incêndios".