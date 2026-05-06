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Mergulhador encontrado sem vida em Vila Franca do Campo

06 mai, 2026 - 18:52 • Lusa

Foram realizadas tentativas de reanimação na marina de Vila Franca do Campo, mas sem sucesso.

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Um mergulhador foi encontrado esta quarta-feira sem vida na Baixa do Frade, em Ponta Garça, concelho de Vila Franca do Campo, nos Açores, confirmou à Lusa fonte da Capitania de Ponta Delgada.

O comandante da Capitania de Ponta Delgada, António Peiriço, referiu à Lusa, na sequência de uma informação avançada pela Antena 1 Açores, que foi recebido um alerta, pelas 12h20, por parte de um civil, dando conta do desaparecimento de um mergulhador.

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O comandante especificou que foi disponibilizada para o local uma lancha com três elementos do grupo de mergulho da Capitania de Ponta Delgada, elementos forenses e do piquete, mas foi uma embarcação de um particular que encontrou o mergulhador.

António Peiriço adiantou que foram realizadas tentativas de reanimação na marina de Vila Franca do Campo, mas sem sucesso, tendo o delegado de saúde decretado a morte do mergulhador pelas 15h00.

O corpo foi conduzido ao Hospital do Divino Espírito Santo para efeitos de autópsia.

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