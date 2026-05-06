Pacote laboral: CIP cede à UGT e pede luz verde para três propostas dos patrões

"No outsourcing, na reintegração de trabalhadores despedidos de forma ilícita, no banco de horas individual, na formação contínua e nas questões de arbitragem na convenção coletiva", explicou o vice-presidente da Confederação Empresarial de Portugal em conferência de imprensa.

Na véspera da última reunião da concertação social antes da proposta de revisão do Código de Trabalho chegar ao Parlamento, a CIP — para quem as negociações em torno do pacote laboral foram marcadas por medo e falta de verdade — cede em cinco pontos . As tais linhas vermelhas da UGT.

Assustada com a proposta do Chega, que sugeriu reduzir a idade mínima de reforma em troca de um acordo no código de trabalho , a CIP passou a bola à UGT. Os patrões deixam passar todas as "linhas vermelhas" sugeridas pela central sindical.

Proposta "perigosíssima" de um partido político



Armindo Monteiro fez questão de sublinhar que não se trata de atirar a toalha ao chão, mas de ter sentido de responsabilidade, porque o país não compreenderia foco "no pouco que separa" patrões de sindicatos, depois de nove meses de negociações.

Mas, como admitiu, para a posição da CIP também contribuiu a proposta "perigosíssima" feita por um partido político, sem nunca nomear o Chega, que propôs reduzir a idade de reforma para aceitar o pacote laboral do Governo.

CIP luz verde a três propostas dos patrões



Agora, e sublinhando que não são uma condição, a CIP espera que a UGT dê luz verde a três propostas dos patrões.

O pagamento de "um 15º mês, isento de IRS e TSU", a isenção em 50% de IRS no trabalho extraordinário e por turnos e que essa verba, de 50%, canalizada para um fundo complementar de reforma, que beneficiará uma conta individual desse trabalhador.

Quanto á posição da CGTP, que marcou para dia 3 de Junho uma greve geral, Armindo Monteiro critica-a, ainda para mais depois destas propostas dos patrões.

"Não há trabalho gratuito, não há condições de despedimento, nem diminuição de direito à greve, dos direitos sindicais, da parentalidade. Então, a CGTP é contra o quê? Contra o que não está cá"?

Ainda assim, o líder da CIP está convencido de que não só a UGT tem condições para aceitar o acordo, como seria interessante que ambas as centrais sindicais pudessem submeter um documento conjunto com as entidades patronais.

E será que esse documento seria aceite pelo Governo? “O Governo não pode ser contra a posição maioritária da concertação social", adianta. "É pouco provável que contrarie uma posição conjunta."