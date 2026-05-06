PJ detém homem suspeito de atirar em dois militares da GNR em Viseu

Segundo comunicado da PJ, os factos aconteceram durante uma operação policial conduzida pela Guarda Nacional Republicana (GNR), no âmbito do cumprimento de um mandado de busca domiciliária à residência do suspeito.

A Polícia Judiciária (PJ), através da Diretoria do Centro, deteve um homem de 70 anos por “fortes indícios da prática de dois crimes de homicídio qualificado na forma tentada”, ocorridos no passado dia 21 de abril, em Viseu.

Militares foram baleados nos braços. O suspeito, d(...)

De acordo com a investigação, o homem terá reagido à intervenção das autoridades com disparos de arma de fogo.

“Durante a intervenção policial, este reagiu a tiro, utilizando uma espingarda caçadeira, que detinha ilegalmente, atingindo dois militares nos membros superiores”, refere a Polícia Judiciária.

Na sequência do confronto, o suspeito foi também atingido por um disparo na zona abdominal.

O homem recebeu assistência médica no local por parte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), tendo sido posteriormente transportado para o Hospital de Viseu, onde permaneceu internado até ao passado dia 4 de maio.

Após receber alta hospitalar, foi formalmente detido pela PJ.

A autoridade acrescenta que o suspeito será agora presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das respetivas medidas de coação.