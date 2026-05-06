PJ detém nove suspeitos e apreende droga e armas em operação na margem sul

A Polícia Judiciária (PJ) deteve nove pessoas suspeitas de integrarem uma organização criminosa dedicada ao tráfico de droga na margem sul do Tejo, no âmbito da operação “Roda Viva”, realizada esta terça-feira.

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Em comunicado, a PJ revela que a ação foi conduzida pela Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, com o apoio da Força Aérea Portuguesa e de equipas cinotécnicas da PSP.

“Seis dos suspeitos foram detidos em flagrante delito e um fora de flagrante delito por fortes suspeitas da prática do crime de tráfico de estupefacientes, e outros dois por detenção de arma proibida”, refere a autoridade, acrescentando que “outros sete foram constituídos arguidos”.

No total, foram cumpridos 30 mandados de busca domiciliária e 13 mandados de busca não domiciliários, emitidos pelas autoridades judiciárias no âmbito de um inquérito dirigido pelo Ministério Público do Montijo.

Segundo a PJ, a investigação começou em 2024 e permitiu identificar “uma organização criminosa que se dedicava, de forma reiterada, ao tráfico de produto estupefaciente na área da margem sul do Tejo”, sendo que alguns dos suspeitos “tinham antecedentes criminais”.

Durante as buscas, as autoridades apreenderam cerca de 11.350 doses de haxixe, 765 doses de cocaína, 130 doses de MDMA e 30 doses de heroína.

Foram ainda apreendidas “duas armas de fogo, dezenas de munições, cerca de 23.500 euros em numerário, sete viaturas, balanças de precisão e outros objetos habitualmente utilizados na venda de estupefacientes”.

Os detidos têm idades entre os 26 e os 64 anos e serão presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.

“As investigações prosseguem”, conclui o comunicado da Polícia Judiciária.