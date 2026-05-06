Portugal vai ligar-se a Marrocos através de um túnel submarino? É falso

É falsa a “notícia” de que Portugal e Marrocos estão a planear uma ligação por autoestrada através de um túnel submarino, partilhada nas redes sociais e que chegou a ser divulgada em Espanha, Marrocos e também em Portugal.

+++ Alegação: “Portugal acaba de anunciar projeto de 800 milhões com Marrocos que irá unir os dois países através de túneis subterrâneos” +++.

No último dia de abril, uma conta portuguesa no X, antigo Twitter, escreveu que “Portugal acaba de anunciar projeto de 800 milhões com Marrocos que irá unir os dois países através de túneis subterrâneos”, numa publicação atualmente com mais de 166 mil visualizações: https://archive.ph/ubXUZ e https://archive.ph/VO3jV.

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Na mesma data, num artigo entretanto eliminado, o “Jornal Económico” explicava que “o panorama da infraestrutura internacional está prestes a sofrer uma mudança sem precedentes, caso seja revelado um projeto que visa transformar o oceano Atlântico num corredor de proximidade graças a um grande túnel subterrâneo”: https://archive.ph/YyVW1.

Segundo esta publicação, “a proposta, que prevê a criação de uma autoestrada entre Marrocos e Portugal através de um túnel subaquático, começou a materializar-se numa fase de planeamento muito mais concreta, de acordo com o OKDiario”.

Num artigo publicado a 26 de abril, esse jornal espanhol titulava: “Marco na engenharia civil: confirmada a autoestrada que ligará Marrocos e Portugal através de um túnel submarino avaliado em 800 milhões de euros”: https://archive.ph/bmwMj.

“A proposta de uma autoestrada entre Marrocos e Portugal através de um túnel submarino entrou numa fase de planeamento mais concreta, que seria apoiada por infraestruturas logísticas terrestres e ligações marítimas complementares. Em Marrocos, a rota ligar-se-ia a vias de alta capacidade a norte de Tânger, enquanto em Portugal se integraria na rede do Algarve e na A22”, escreveu o OKDiario.

De acordo com o artigo, a obra contemplaria “um túnel de duas galerias, com faixas separadas para cada sentido de circulação e um corredor técnico de emergência” e “a solução técnica em estudo inclui trechos pré-fabricados submersos e escavação com tuneladoras adaptadas à pressão e às condições geológicas do fundo marinho”.

+++ Factos: é uma “notícia falsa” inventada por um antigo jornal “online” de Sesimbra +++.

A alegada notícia do OKDiario não identifica qualquer fonte oficial portuguesa ou marroquina, referindo-se apenas a “fontes técnicas”, mas várias pesquisas reversas realizadas pela Lusa Verifica não permitiram encontrar qualquer referência de organismos públicos ou técnicos sobre o alegado projeto.

As únicas referências a entidades concretas surgem no âmbito de outro projeto também referido no artigo, o da futura ligação ferroviária submarina entre Espanha e Marrocos, para o qual existem, de facto, duas entidades: a Sociedade Espanhola para a Comunicação Fixa através do Estreito de Gibraltar (SECEGSA) e a Sociedade Nacional de Estudos do Estreito de Gibraltar (SNED), em Marrocos: https://archive.ph/jHbfN.

A “notícia” mais antiga sobre o inverosímil túnel de mais de 200 quilómetros entre Portugal e Marrocos que foi possível localizar, e que parece ser a fonte do jornal OKDiario, é um artigo do “Jornal Inside”, com o título “Mais de 800 milhões de euros: a nova autoestrada que vai ligar Portugal a Marrocos por um túnel submarino começa a ganhar forma”: https://archive.ph/ksPbA.

Segundo os arquivos disponíveis no Wayback Machine, este jornal “online” esteve ativo entre março de 2003 e março de 2023, nessa data e atualmente com morada na Quinta do Conde, em Sesimbra, mas a página não teve atualizações até 9 de dezembro de 2025: https://web.archive.org/web/20260000000000*/https://jornalinside.com/.

Nessa data, o endereço da publicação foi reutilizado com novos menus e conteúdos claramente gerados por inteligência artificial (IA), todos com linguagem e estruturas típicas de terem sido produzidos artificialmente, como o artigo sobre o alegado túnel entre o Algarve e Marrocos, escrito com referências a fontes vagas e declarações genéricas.

A análise do novo “Jornal Inside” revela que inclui uma secção internacional que não está visível no menu de topo nem destacada na página de entrada, onde podem ser encontrados outros artigos igualmente inventados, como Portugal ter sido chamado para “liderar uma operação naval da União Europeia”, que teria ativado o “mecanismo de defesa coletiva” pela primeira vez (https://archive.ph/Mx28M), ou “um dos cabos submarinos mais importantes do mundo que passa por Portugal” ter sido “sabotado duas vezes sem que ninguém tenha sido informado” (https://archive.ph/mqZOZ).

A informação mirabolante sobre o túnel de 200 quilómetros não enganou todos os meios de comunicação social (https://archive.ph/e4qMr), mas algumas publicações espanholas e marroquinas não só repetiram a informação falsa, como partilharam uma infografia absurda que coloca a costa do Algarve diretamente sobre Tânger, em Marrocos, com um túnel de apenas cerca de 30 quilómetros a unir os dois continentes: https://archive.ph/H4F1E, https://archive.ph/lv32z, https://archive.ph/mZVVf e https://archive.ph/cI5TU (exemplos), um erro evidente que alguns tentaram corrigir posteriormente: https://archive.ph/Pj2uH.

+++ Contraditório: “a informação não tem qualquer fundamento” +++.

A Lusa Verifica tentou contactar o “Jornal Inside” através dos vários contactos disponíveis na página, mas não obteve resposta. Também questionou o gabinete de imprensa da Câmara de Sesimbra sobre se se trata de uma publicação conhecida e ativa no município, mas os responsáveis locais disseram desconhecê-la.

A Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) informou que “a publicação ‘Inside Jornal, O Jornal À Tua Medida!’ esteve registada sob o n.º 120418, de 08/11/1996 a 29/06/2023, tendo o registo sido cancelado oficiosamente por inobservância da periodicidade registada”.

“A publicação ‘Inside Jornal, O Jornal À Tua Medida!’ esteve registada sob o n.º 120418, de 08/11/1996 a 29/06/2023, tendo o registo sido cancelado oficiosamente por inobservância da periodicidade registada”, informou a ERC.

A ERC acrescentou ainda que “desconhecia que a página tinha sido entretanto reaberta”, razão pela qual “a Unidade de Registos do regulador determinou a abertura de um procedimento para análise da mesma”.

A Lusa Verifica também solicitou esclarecimentos ao gabinete de comunicação do Ministério das Infraestruturas e Habitação, que assegurou que a informação sobre o projeto de um túnel entre o Algarve e Marrocos “não tem qualquer fundamento”.

+++ Avaliação Lusa Verifica: Falso +++.

O Ministério das Infraestruturas e Habitação desmente que esteja a ser planeada uma nova autoestrada para ligar o Algarve a Marrocos através de um túnel submarino de 200 quilómetros.

As notícias sobre este projeto inverosímil tiveram origem num artigo fictício gerado através de IA numa página de uma antiga publicação “online”, que não está registada na Entidade Reguladora para a Comunicação Social desde junho de 2023.