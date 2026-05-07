Ativista português na flotilha diz ter sido torturado por Israel

“ Apoderaram-se dos nossos passaportes e deram-nos ordens específicas para que, se não cumpríssemos as ordens, que iam disparar e poderiam inclusivamente matar-nos”, acrescentou, admitindo que se assustou e teve medo, apesar de, contou, “saber muito bem lidar com medo”, pois teve treino militar no corpo de tropas paraquedistas entre 1988 e 1990.

“ A intercessão por parte do exército israelita foi feita em águas internacionais, 50 milhas a sul da costa da Grécia. Foi muito violenta, tanto do ponto de vista psicológico como do ponto de vista físico . [...] Apontaram-nos armas com lasers, armas carregadas com munições reais. Não pediram autorização para entrar dentro das embarcações. A partir daquele momento, ficamos com a certeza absoluta que estávamos a ser raptados”, relatou.

Já em Lisboa, depois de ter regressado a Portugal a 02 deste mês, o ativista português considerou “ vergonhosa a abordagem ” feita pelo cônsul de Portugal em Creta, onde o exército israelita desembarcou 179 dos 181 ativistas, lamentando que o Governo português continue a pactuar com Israel.

Em entrevista à Lusa, Nuno Gomes , de 56 anos, antigo motorista de mercadorias internacionais, adiantou que o exército israelita “ travou a campanha marítima ”, que envolvia 58 embarcações e 181 ativistas que pretendiam romper o bloqueio naval israelita e abrir um corredor humanitário permanente na Faixa de Gaza para levar ajuda humanitária, a 27 de abril, acrescentando que Israel “ sequestrou todos os envolvidos ”.

Um ativista português envolvido na Flotilha Global Sumud para Gaza denunciou ter sido torturado física e psicologicamente durante dois dias pelo exército israelita , depois de a embarcação em que seguia ter sido intercetada por Israel.

Segundo Nuno Gomes, que reside em Arganil, próximo de Coimbra, nas 48 horas em que considerou que “esteve raptado” em pleno navio, sofreu “uma tortura psicológica permanente”, alegando ainda ter sido “atacado fisicamente” em várias ocasiões.

“Intercedi em ajuda perante camaradas meus, não cumpri com algumas ordens que eles me deram e [...] fui penalizado severamente e fui torturado fisicamente, acabando por sofrer lesões graves no meu corpo, incluindo uma costela rachada em dois sítios diferentes, uma lesão também grave que me causa bastantes dores na coluna vertebral e tenho algumas nódoas negras e arranhões pelo meu corpo todo”, indicou.

Nuno Gomes, que em agosto do ano passado já tinha efetuado uma greve de fome diante do parlamento português para protestar contra a intervenção militar na Faixa de Gaza, frisou ainda que a abordagem do Consulado de Portugal em Creta “foi vergonhosa”, afirmando que não recebeu qualquer ajuda.

“Tenho de apelidar esta abordagem do Consulado como absolutamente vergonhosa, mas, também tendo em conta a posição do nosso governo, que continua a negociar com um país [Israel] genocida, isso não me admira”, referiu, apesar de considerar positivo Portugal ter reconhecido o Estado da Palestina.

“O cônsul esperou por mim, abordou-me, cumprimentou-me, perguntou-me como é que eu estava e expliquei-lhe a situação, que tinha sido raptado e torturado. Disse-me que não podia fazer nada, que eu tinha o meu passaporte comigo, que eu era um cidadão livre, que eu podia fazer aquilo que eu quisesse, e que tinha que contactar os meus familiares em Portugal para me comprarem uma passagem para eu regressar ao país”, contou.

Questionado pela Lusa sobre se faria tudo novamente, mesmo nas mesmas circunstâncias, Nuno Gomes respondeu sem hesitar: “voltaria a fazer tudo outra vez”.

“Fazendo ou não fazendo algo, tenho sempre uma opção. E o povo palestiniano não tem opções. É tratado como sendo um povo de segunda classe. Isto não é justo, é ilegal. Não lhes é dada qualquer oportunidade de se defenderem”, afirmou.

“É um povo que tem sido maltratado violentamente. Os familiares daquelas pessoas são assassinadas, barbaramente assassinadas, estão a sofrer um genocídio desde quase há 80 anos e, no entanto, continuam a ser amáveis, a ter empatia, a mostrar amor pelo próximo”, concluiu.