Buscas da PJ em Bragança investigam alegado esquema fraudulento em inspeções automóveis

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou esta quinta-feira a realização de um conjunto de buscas no distrito de Bragança, no âmbito de uma investigação relacionada com suspeitas da prática dos crimes de corrupção passiva e ativa, abuso de poder, falsidade informática e falsificação de documentos.

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As diligências foram conduzidas pelo Departamento de Investigação Criminal de Vila Real e inserem-se numa operação destinada à recolha de elementos de prova relacionados com um alegado esquema fraudulento ligado a inspeções automóveis.

Segundo a PJ, estão em causa suspeitas da existência de “um esquema fraudulento que permitia a aprovação de veículos sem a anotação das deficiências que apresentavam e/ou sem a adoção dos procedimentos de inspeção legalmente obrigatórios”, alegadamente em troca de vantagens patrimoniais e não patrimoniais entregues por clientes.

No decorrer da operação, as autoridades cumpriram quatro mandados de busca e apreensão, tendo ainda sido constituídos vários arguidos.

Durante as diligências, foram apreendidos “importantes elementos de prova dos factos em investigação, bem como uma elevada quantia monetária”, revelou a Polícia Judiciária em comunicado.

A investigação prossegue agora com a análise do material recolhido, com o objetivo de apurar todas as responsabilidades e concluir o inquérito, que é dirigido pelo DIAP Regional do Porto.