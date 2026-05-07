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Dois homens atingidos a tiro em Odivelas. Autores em fuga

07 mai, 2026 - 12:10 • Lusa

Vítimas foram atingidas numa perna e num braço, tendo sido transportados para o Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, apresentando "ferimentos ligeiros".

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Dois homens foram atingidos a tiro na madrugada desta quinta-feira à porta da residência de um deles, no bairro da Serra da Luz, na Pontinha, Odivelas, estando os autores dos disparos em fuga, disse à Lusa fonte da PSP.

De acordo com a fonte do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da Polícia de Segurança Pública (PSP), dois homens foram atingidos numa perna e num braço, tendo sido transportados para o Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, distrito de Lisboa, apresentando "ferimentos ligeiros".

O alerta foi dado cerca das 00h30.

Os disparos terão sido feitos por dois homens que se encontram em fuga, explicou a mesma fonte.

No local do incidente foram encontrados, de acordo com a fonte, "cinco invólucros no chão e seis projéteis na porta de entrada da residência".

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