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- 07 mai, 2026
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Leiria
Militar da GNR à civil baleado ao confrontar alegados ladrões
07 mai, 2026 - 12:10 • Lusa
Militar foi baleado com dois tiros numa perna e "agredido com violência", "ficando inconsciente", quando confrontou suspeitos de furto de vários objetos da sua casa, em Leiria.
Um militar da Guarda Nacional Republicana à civil foi baleado e agredido, na noite de quarta-feira, quando confrontou uns suspeitos de furto de vários objetos da sua casa, em Leiria, revelou à agência Lusa fonte daquela força.
Segundo a mesma fonte, quando se instalou uma rulote junto à sua residência, na freguesia de Pousos, começaram-lhe a desaparecer objetos, entre os quais um painel solar.
Quando se dirigiu aos suspeitos, encontrou o seu painel e confrontou-os com os furtos, enquanto civil.
O militar foi baleado com dois tiros numa perna e, quando se identificou como autoridade, foi "agredido com violência", "ficando inconsciente", acrescentou a mesma fonte.
Auxiliado por um vizinho, foi transportado para o Hospital de Santo André, já tendo tido alta.
A Polícia de Segurança Pública, responsável por aquele território, e a Polícia Judiciária deslocaram-se ao local, assim como militares da GNR, mas os suspeitos "puseram-se em fuga".
"Foram recolhidos vestígios no local", referiu a GNR, que informou que a investigação está sob alçada da Polícia Judiciária de Leiria.
Fonte do Comando sub-regional de Emergência e Proteção Civil de Leiria adiantou à Lusa que o alerta foi dado pelas 20h29 de quarta-feira.
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