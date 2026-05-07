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Militar da GNR à civil baleado ao confrontar alegados ladrões

07 mai, 2026 - 12:10 • Lusa

Militar foi baleado com dois tiros numa perna e "agredido com violência", "ficando inconsciente", quando confrontou suspeitos de furto de vários objetos da sua casa, em Leiria.

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Um militar da Guarda Nacional Republicana à civil foi baleado e agredido, na noite de quarta-feira, quando confrontou uns suspeitos de furto de vários objetos da sua casa, em Leiria, revelou à agência Lusa fonte daquela força.

Segundo a mesma fonte, quando se instalou uma rulote junto à sua residência, na freguesia de Pousos, começaram-lhe a desaparecer objetos, entre os quais um painel solar.

Quando se dirigiu aos suspeitos, encontrou o seu painel e confrontou-os com os furtos, enquanto civil.

O militar foi baleado com dois tiros numa perna e, quando se identificou como autoridade, foi "agredido com violência", "ficando inconsciente", acrescentou a mesma fonte.

Auxiliado por um vizinho, foi transportado para o Hospital de Santo André, já tendo tido alta.

A Polícia de Segurança Pública, responsável por aquele território, e a Polícia Judiciária deslocaram-se ao local, assim como militares da GNR, mas os suspeitos "puseram-se em fuga".

"Foram recolhidos vestígios no local", referiu a GNR, que informou que a investigação está sob alçada da Polícia Judiciária de Leiria.

Fonte do Comando sub-regional de Emergência e Proteção Civil de Leiria adiantou à Lusa que o alerta foi dado pelas 20h29 de quarta-feira.

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