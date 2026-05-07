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Tancos
Morreu um dos militares feridos durante salto de paraquedas em Tancos
07 mai, 2026 - 13:14 • Olímpia Mairos
Furriel Ismael José Silva Lamela faleceu esta quinta-feira, após o acidente ocorrido durante um salto de paraquedas no âmbito do Curso de Paraquedistas, em Tancos.
O Exército Português anunciou esta quinta-feira, “com profundo pesar”, a morte do Furriel Ismael José Silva Lamela , na sequência do incidente ocorrido no passado dia 5 de maio, em Tancos, durante a realização de um salto de paraquedas integrado no Curso de Paraquedistas.
Em comunicado, publicado nas redes sociais, o Exército refere que o militar se encontrava hospitalizado desde o acidente, tendo o óbito sido declarado “hoje, pelas 12h20”.
Na nota divulgada, a instituição militar manifesta “as mais sentidas condolências à família, amigos e camaradas do militar falecido” , sublinhando o momento de “dor e consternação” vivido no seio do Exército Português.
O incidente ocorreu durante uma atividade de instrução militar em Tancos, estando as circunstâncias do acidente a ser apuradas.
O Exército acrescenta que continuará a prestar todo o apoio necessário à família e divulgará informação adicional sempre que existam factos novos confirmados, salvaguardando a privacidade dos familiares e a proteção da informação relevante para o processo em curso.
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