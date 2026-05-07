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- 07 mai, 2026
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Alcácer do Sal
Perseguição na A2 termina com apreensão de 144 mil doses de haxixe
07 mai, 2026 - 12:21 • Lusa
Automóvel despistou-se, ocupantes abandonaram o veículo e "encetaram fuga apeada" e a GNR conseguiu "intercetar um dos suspeitos no local", em Alcácer do Sal.
A GNR deteve um suspeito de tráfico de droga, que desobedeceu à ordem de paragem numa fiscalização rodoviária na autoestrada 2 (A2), e apreendeu mais de 144.000 doses de haxixe, em Alcácer do Sal, foi revelado esta quinta-feira.
Em comunicado, o Comando Territorial de Setúbal da GNR explicou que o suspeito, um homem de 21 anos, foi detido na quarta-feira, no âmbito de uma ação de fiscalização rodoviária a uma viatura suspeita, realizada na Autoestrada do Sul (A2).
"Os militares da Guarda deram ordem de paragem a um veículo ligeiro de passageiros que circulava no sentido Sul/Norte" disse a GNR, indicando que o condutor desrespeitou a ordem e fugiu, "aumentando substancialmente a velocidade do veículo e colocando em risco os demais utentes da via".
De acordo com o comunicado, após vários quilómetros, o veículo em fuga colidiu com outra viatura. O condutor ainda tentou prosseguir a fuga, mas acabou por "perder o controlo do veículo, despistando-se e imobilizando-se na berma da via".
"Após o despiste, os ocupantes abandonaram o veículo e encetaram fuga apeada, tendo sido possível intercetar um dos suspeitos no local", relatou a GNR.
Segundo a Guarda, o Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Palmela foi também acionado e foi confirmada a existência de droga no interior da viatura automóvel.
A GNR apreendeu um total de 72,163 quilos de haxixe, o equivalente a 144.000 doses, um veículo ligeiro de passageiros, dois telemóveis e 245 euros em numerário.
O homem detido "está hoje de manhã a ser presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Setúbal", para aplicação das respetivas medidas de coação, revelou à agência Lusa fonte policial.
No comunicado, a Guarda acrescentou que prosseguem as diligências de investigação no âmbito do processo e os factos foram comunicados ao tribunal judicial competente.
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