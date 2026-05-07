PJ detém quatro suspeitos por raptos violentos em Odivelas e Setúbal

A Polícia Judiciária (PJ) deteve quatro suspeitos no âmbito de duas operações de combate à criminalidade violenta, realizadas em Odivelas e Setúbal, relacionadas com os crimes de rapto, extorsão, roubo agravado e ofensa à integridade física qualificada.

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Segundo a PJ, as ações foram conduzidas pela Unidade Nacional Contra Terrorismo com o objetivo de “identificar, desmantelar e deter alegados membros de dois grupos criminosos” envolvidos em episódios de violência grave.

Numa das operações, em Odivelas, foram detidos três homens suspeitos de manterem uma vítima em cativeiro, ameaçando-a de morte e agredindo-a repetidamente para a obrigar a transferir dinheiro. De acordo com a investigação, os suspeitos recorreram ainda ao uso de arma branca durante o sequestro.

“Os suspeitos mantiveram a vítima refém, coagindo-a a transferir dinheiro sob ameaça e agressões reiteradas”, indica a Polícia Judiciária.

Já em Setúbal, foi detido um homem suspeito de integrar um grupo que terá raptado uma vítima, transportando-a para um local isolado, onde foi violentamente agredida. A PJ refere que o caso estará relacionado com uma alegada dívida ligada ao tráfico de estupefacientes.

As autoridades sublinham que ambos os casos revelam “uma atuação concertada, violenta e intimidatória”, destacando a gravidade dos crimes pela privação da liberdade das vítimas, agressões em grupo e utilização de armas brancas, situações consideradas de “elevado potencial de alarme social e insegurança junto da comunidade”.

Os quatro detidos foram presentes a primeiro interrogatório judicial e ficaram sujeitos às medidas de coação de apresentações semanais às autoridades e proibição de contactos.

Os inquéritos estão a ser dirigidos pelos DIAP de Loures e de Setúbal.