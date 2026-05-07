PJ detém três suspeitos e apreende anabolizantes avaliados em 150 mil euros

A Polícia Judiciária (PJ) deteve três pessoas, duas das quais de nacionalidade estrangeira, numa operação realizada em Coimbra e Guimarães, por suspeitas da prática do crime de tráfico de substâncias e métodos proibidos.

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Em comunicado, a PJ revelou que a ação foi conduzida pela Diretoria do Norte e permitiu apreender uma quantidade de substâncias proibidas cujo valor estimado ascende a cerca de 150 mil euros, tendo em conta o preço de mercado.

Segundo a investigação, iniciada em 2025, um dos detidos, cidadão estrangeiro, era suspeito de atuar como “fornecedor e distribuidor das substâncias para diversos destinatários”, recorrendo a empresas de correio e transporte para enviar os produtos para vários pontos do país e também para o estrangeiro.

“A investigação incidiu sobre um dos detidos, suspeito de ser o fornecedor e distribuidor das substâncias para diversos destinatários, usando para o efeito empresas de serviço de correio e transporte”, refere a Polícia Judiciária.

Na sequência das diligências realizadas, as autoridades apreenderam mais de 1.100 caixas, contendo cada uma 10 ampolas de substâncias como Testosterona, Nandrolona, HGH, Fragment, Oxandrolona, Oximetolona, Trembolona e Mesterolona.

De acordo com a PJ, entre os produtos apreendidos encontravam-se “hormonas de crescimento humano e substâncias anabolizantes proibidas”, frequentemente associadas ao consumo ilícito e dopagem.

Os detidos — dois homens e uma mulher, com idades entre os 36 e 37 anos — vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.

O inquérito é dirigido pelo DIAP do Porto.