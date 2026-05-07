Tancos. Paraquedista envolvido em acidente em situação “clinicamente irreversível”

Um dos militares envolvidos no acidente durante um salto de paraquedas no Curso de Paraquedismo, em Tancos, encontra-se em situação “muito grave e clinicamente irreversível”, avançou uma fonte hospitalar à Renascença.

O militar, considerado o caso mais crítico, está internado no Hospital de São José, em Lisboa, depois de ter sido inicialmente assistido no Hospital de Abrantes.

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O acidente aconteceu durante o último salto do curso, quando os paraquedas de dois militares se terão enrolado no ar. Ambos terão acionado os paraquedas de reserva demasiado tarde, acabando por embater no solo.

O outro paraquedista continua internado sob observação no Hospital de Leiria.

O incidente ocorreu na manhã de terça-feira, durante uma ação de formação em Tancos. Segundo o Exército, os meios de emergência médica foram acionados de imediato, tendo as vítimas recebido assistência no local por equipas militares e do INEM antes de serem transportadas para unidades hospitalares.

A instituição informou ainda que foi disponibilizado apoio psicológico aos militares envolvidos e às respetivas famílias. O Exército abriu também um processo de averiguações para apurar as circunstâncias do acidente.