- Noticiário das 13h
- 08 mai, 2026
-
Em Destaque
Bombeiros combatem incêndio em moradia no Porto
08 mai, 2026 - 13:13 • Redação com Lusa
Bombeiros confirmam à Renascença que fogo já está circunscrito e não há feridos registados.
Um incêndio numa moradia em Campanhã, no Porto, que deflagrou na manhã desta sexta-feira, está a ser combatido por 12 operacionais, disse à Lusa fonte dos Bombeiros Sapadores, segundo o qual não há feridos.
Segundo aquela fonte, o alerta foi dado às 10h36.
O fogo atingiu "uma moradia geminada" na rua da Asseiceira e, até ao momento, "não é conhecida a causa do incêndio".
No local estão 12 operacionais dos Bombeiros Sapadores do Porto, apoiados por três viaturas, e elementos da PSP.
À Renascença, fonte dos bombeiros locais confirmaram, no entretanto, que o incêndio já se encontra circunscrito.
Tópicos
- Noticiário das 13h
- 08 mai, 2026
-
Saiba Mais
- Incêndio destrói loja no BragaShopping. Centro comercial foi evacuado
- Incêndio. Um ferido grave e 12 desalojados em Coimbra
- Incêndio na Toscana obriga a retirar 3.500 pessoas
- Incêndio em armazém junto a portagens da A1 em Vialonga
- Recluso sofre ferimentos ligeiros em incêndio na prisão de Santa Cruz do Bispo
- Sabe o que fazer antes, durante e depois de um incêndio rural?
- Incêndio em aldeia da Malásia faz milhares desalojados
- Paredes. Incêndio em silo de fábrica de móveis entra em fase de rescaldo
- Incêndio destrói oficina de automóveis na Maia
- Incêndio destrói loja no BragaShopping. Centro comercial foi evacuado
- Incêndio. Um ferido grave e 12 desalojados em Coimbra
- Incêndio na Toscana obriga a retirar 3.500 pessoas
- Incêndio em armazém junto a portagens da A1 em Vialonga
- Recluso sofre ferimentos ligeiros em incêndio na prisão de Santa Cruz do Bispo
- Sabe o que fazer antes, durante e depois de um incêndio rural?
- Incêndio em aldeia da Malásia faz milhares desalojados
- Paredes. Incêndio em silo de fábrica de móveis entra em fase de rescaldo
- Incêndio destrói oficina de automóveis na Maia
Comentários