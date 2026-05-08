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Mau tempo
Chuva, trovoada e vento. Vários distritos sob aviso amarelo neste fim de semana
08 mai, 2026 - 01:11 • Catarina Magalhães
Nove distritos vão estar sob aviso amarelo entre sexta-feira e sábado devido a chuva e rajadas de vento intensas.
No vai-e-vem de sol primaveril, voltam os dias cinzentos. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê chuva e vento para todas as localidades de Portugal Continental neste fim de semana.
A partir de sexta-feira o céu vai estar encoberto e as rajadas de vento podem rondar os 30 quilómetros por hora até aos 45 quilómetros por hora.
O Norte pode contar com episódios de precipitação intensa acompanhada de trovoada no sábado, especialmente em Braga, Vila Real, Aveiro, Viseu, Coimbra, Leiria e Castelo Branco.
No litoral, pode verificar-se agitação marítima.
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Uma depressão vai aproximar-se do território continental nas próximas horas, afetando também o arquipélago da Madeira. Por isso, o melhor é procurar o guarda-chuva.
Esta sexta-feira arranca com céu muito nublado, aguaceiros fortes e possivelmente até pode nevar nos pontos mais altos da Serra da Estrela até ao meio da manhã.
Já no sábado, nove distritos das regiões Centro e Sul vão estar sob aviso amarelo, em particular Leiria, Castelo Branco, Santarém, Lisboa, Portalegre, Setúbal, Évora, Beja e Faro. Rajadas de vento podem atingir até 80 quilómetros por hora nas terras altas.
Domingo conta com chuva ainda persistente no Norte e, por outro lado, abertas na Grande Lisboa e Sul.
A partir de domingo, a trovoada acalma, a probabilidade de chuva e o desconforto térmico vai diminuir no decorrer da semana.
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