- Noticiário das 22h
- 08 mai, 2026
-
SNS
Gandra d'Almeida, ex-diretor executivo do SNS, escapa a sanção por ser militar
08 mai, 2026 - 22:17 • Ricardo Vieira
Gandra d'Almeida “não cumpriu as normas relativas à acumulação de funções públicas", mas Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas não abrange militares das Forças Armadas, indica a IGAS.
O antigo diretor executivo do SNS António Gandra d’Almeida não respeitou as normas sobre acumulação de funções públicas, mas não será castigado, concluiu a Inspeção-Geral de Atividades em Saúde (IGAS), numa decisão citada pelo jornal Público.
António Gandra d’Almeida “não cumpriu as normas relativas à acumulação de funções públicas com funções ou atividades privadas enquanto diretor da Delegação Regional do Norte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM)”, reconhece a IGAS.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
O responsável também desrespeitou as normas relativas aos impedimentos no cargo de director executivo do SNS.
SNS
Gandra d´Almeida disse não ter incompatibilidades mas omitiu serviços no Algarve
Gandra d´Almeida demitiu-se do cargo de diretor ex(...)
No entanto, Gandra d’Almeida não arrisca sanção disciplinar. Tudo porque a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP) não abrange os militares das Forças Armadas, que estão englobados numa lei especial.
“Quanto às consequências do seu comportamento, e eventual sanção disciplinar aplicável, designadamente a cessação da comissão de serviço, tendo o visado cessado a comissão de serviço por sua iniciativa, em 31 de Janeiro de 2024, não é possível a aplicação de qualquer sanção ao abrigo da LTFP, dada a inexistência de vínculo regulado por este diploma”, detalha a IGAS.
António Gandra D’Almeida pediu a demissão em janeiro de 2025, após ser noticiada uma alegada incompatibilidade. Na altura, rejeitou ter cometido qualquer "ilegalidade ou irregularidade".
A SIC avançou que o então diretor executivo do SNS terá acumulado funções como diretor do INEM do Norte, com sede no Porto, e como médico tarefeiro nas Urgências de Faro e Portimão, recebendo mais de 200 mil euros durante dois anos.
Gandra d'Almeida teria a autorização do INEM para acumular funções.
Pelos turnos realizados terá recebido mais de 200 mil euros, através de uma empresa que criou com a mulher e da qual era gerente.
Os contratos de serviços médicos seriam prestados pelo cirurgião geral nas unidades hospitalares, com o trabalho a valer 50 euros à hora.
- Noticiário das 22h
- 08 mai, 2026
-
- Gandra D’Almeida recusa ter beneficiado de autorização que assinou sobre pagamento de horas
- Ex-diretor executivo do SNS violou regras de acesso a consulta hospitalar
- Demissão de Gandra d’Almeida. "O erro não é da CReSAP, é inteiramente da ministra"
- Montenegro diz que não tinha como saber das incompatibilidades de Gandra d'Almeida
- PS defende que ministra da Saúde tinha de conhecer incompatibilidades de Gandra D"Almeida
- Gandra d´Almeida disse não ter incompatibilidades mas omitiu serviços no Algarve
- Diretor-executivo do SNS demite-se
- Gandra D’Almeida recusa ter beneficiado de autorização que assinou sobre pagamento de horas
- Ex-diretor executivo do SNS violou regras de acesso a consulta hospitalar
- Demissão de Gandra d’Almeida. "O erro não é da CReSAP, é inteiramente da ministra"
- Montenegro diz que não tinha como saber das incompatibilidades de Gandra d'Almeida
- PS defende que ministra da Saúde tinha de conhecer incompatibilidades de Gandra D"Almeida
- Gandra d´Almeida disse não ter incompatibilidades mas omitiu serviços no Algarve
- Diretor-executivo do SNS demite-se