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Homem morre em colisão no concelho de Mértola
08 mai, 2026 - 22:42 • Lusa
Acidente na Estrada Municipal 1140 envolveu um ciclomotor e um automóvel.
Um homem de 71 anos morreu esta sexta-feira na sequência de uma colisão entre o ciclomotor que conduzia e um automóvel, no concelho de Mértola, distrito de Beja, disseram fontes da Proteção Civil e da GNR.
A fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo indicou à agência Lusa que o acidente aconteceu na Estrada Municipal 1140, na zona da freguesia de São João dos Caldeireiros, tendo o alerta sido dado às 17h20.
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O óbito foi declarado no local pelo médico do helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) sediado no Algarve, que foi mobilizado para as operações de socorro.
Foram mobilizados para o local 10 operacionais dos bombeiros de Mértola, do INEM e da GNR, apoiados por cinco veículos, incluindo a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Castro Verde, e o helicóptero que não chegou a ser utilizado.
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