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Acidente
Peregrino colhido por comboio na Linha do Norte
08 mai, 2026 - 16:20 • Redação
A circulação de comboios na Linha do Norte já está reposta, mas CP diz que poderá haver atrasos significativos.
Um peregrino foi colhido por um comboio, esta sexta-feira, na Linha do Norte, zona de Coimbra.
A circulação de comboios chegou a estar cortada nos dois sentidos, naquela zona do centro do país, mas já foi retomada.
A vítima foi um peregrino, na casa dos 60 anos, e que foi colhido na passagem de nível do Loreto, nos arredores da cidade, detalhou à Renascença fonte da CP. O acidente deu-se cerca das 14h20.
Apesar da Linha do Norte ter sido reaberta — depois de suspensa para averiguações por parte das autoridades — A CP alerta que pode haver atrasos significativos, devendo a situação normalizar, gradualmente, nas próximas horas.
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