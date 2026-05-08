Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 08 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Acidente

Peregrino colhido por comboio na Linha do Norte

08 mai, 2026 - 16:20 • Redação

A circulação de comboios na Linha do Norte já está reposta, mas CP diz que poderá haver atrasos significativos.

A+ / A-

Um peregrino foi colhido por um comboio, esta sexta-feira, na Linha do Norte, zona de Coimbra.

A circulação de comboios chegou a estar cortada nos dois sentidos, naquela zona do centro do país, mas já foi retomada.

A vítima foi um peregrino, na casa dos 60 anos, e que foi colhido na passagem de nível do Loreto, nos arredores da cidade, detalhou à Renascença fonte da CP. O acidente deu-se cerca das 14h20.

Apesar da Linha do Norte ter sido reaberta — depois de suspensa para averiguações por parte das autoridades — A CP alerta que pode haver atrasos significativos, devendo a situação normalizar, gradualmente, nas próximas horas.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 08 mai, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

O que pode mudar no banco de horas com a reforma laboral?

O que pode mudar no banco de horas com a reforma laboral?

Corpo de português encontrado dentro de crocodilo na África do Sul

Corpo de português encontrado dentro de crocodilo na Á(...)

Como se vive fora da rede elétrica?

Como se vive fora da rede elétrica?

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as eleições

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as eleiçõ(...)

Hantavírus “não é a próxima pandemia”, diz OMS

Hantavírus “não é a próxima pandemia”, diz OMS