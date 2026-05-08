- Noticiário das 13h
- 08 mai, 2026
-
PJ detém homem suspeito de homicídio em Loures motivado por ciúmes
08 mai, 2026 - 13:14 • Olímpia Mairos
Suspeito de 45 anos terá alegadamente atraído a vítima a um encontro profissional antes de a matar a tiro em Loures. Polícia Judiciária recuperou a arma do crime.
A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 45 anos por suspeitas da prática de um crime de homicídio qualificado consumado, ocorrido em Frielas, no concelho de Loures, no passado dia 29 de abril. A vítima, um homem de 52 anos, era conhecido do suspeito.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Em comunicado, a PJ explica que o crime terá acontecido “no contexto de um diferendo entre ambos, motivado por ciúmes”, circunstância que, segundo os investigadores, terá sido determinante para a premeditação do homicídio.
De acordo com a investigação, o suspeito terá atraído a vítima ao local do crime “sob o pretexto de que iriam tratar de assuntos relacionados com as suas atividades profissionais”, tendo adquirido previamente uma arma caçadeira.
“Ao chegar ao local, a vítima foi atingida por dois tiros que resultaram na sua morte imediata”, refere ainda a Polícia Judiciária, acrescentando que o alegado autor abandonou depois o local.
A PJ adianta que, após “muitas e ininterruptas diligências”, foi possível identificar, localizar e deter o suspeito, bem como recuperar a arma utilizada no crime, que estava escondida “em local de difícil acesso”, operação que obrigou ao recurso a meios especializados.
O detido será agora presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.
O inquérito é dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Loures.
- Noticiário das 13h
- 08 mai, 2026
-
- PJ participa em operação internacional que apreendeu 11 toneladas de cocaína e 8,5 de haxixe
- Buscas da PJ em Bragança investigam alegado esquema fraudulento em inspeções automóveis
- PJ detém três suspeitos e apreende anabolizantes avaliados em 150 mil euros
- PJ detém quatro suspeitos por raptos violentos em Odivelas e Setúbal
- PJ detém homem suspeito de atirar em dois militares da GNR em Viseu
- PJ deteve na Figueira da Foz homem procurado no Brasil por alegados abusos sexuais de menores
- PJ participa em operação internacional que apreendeu 11 toneladas de cocaína e 8,5 de haxixe
- Buscas da PJ em Bragança investigam alegado esquema fraudulento em inspeções automóveis
- PJ detém três suspeitos e apreende anabolizantes avaliados em 150 mil euros
- PJ detém quatro suspeitos por raptos violentos em Odivelas e Setúbal
- PJ detém homem suspeito de atirar em dois militares da GNR em Viseu
- PJ deteve na Figueira da Foz homem procurado no Brasil por alegados abusos sexuais de menores