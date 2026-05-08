PJ detém homem suspeito de homicídio em Loures motivado por ciúmes

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 45 anos por suspeitas da prática de um crime de homicídio qualificado consumado, ocorrido em Frielas, no concelho de Loures, no passado dia 29 de abril. A vítima, um homem de 52 anos, era conhecido do suspeito.

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Em comunicado, a PJ explica que o crime terá acontecido “no contexto de um diferendo entre ambos, motivado por ciúmes”, circunstância que, segundo os investigadores, terá sido determinante para a premeditação do homicídio.

De acordo com a investigação, o suspeito terá atraído a vítima ao local do crime “sob o pretexto de que iriam tratar de assuntos relacionados com as suas atividades profissionais”, tendo adquirido previamente uma arma caçadeira.

“Ao chegar ao local, a vítima foi atingida por dois tiros que resultaram na sua morte imediata”, refere ainda a Polícia Judiciária, acrescentando que o alegado autor abandonou depois o local.

A PJ adianta que, após “muitas e ininterruptas diligências”, foi possível identificar, localizar e deter o suspeito, bem como recuperar a arma utilizada no crime, que estava escondida “em local de difícil acesso”, operação que obrigou ao recurso a meios especializados.

O detido será agora presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.

O inquérito é dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Loures.