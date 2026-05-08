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PJ deteve na Figueira da Foz homem procurado no Brasil por alegados abusos sexuais de menores

08 mai, 2026 - 13:28 • Olímpia Mairos

O detido será presente ao Tribunal da Relação de Coimbra para aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.

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A Polícia Judiciária (PJ) deteve, na zona da Figueira da Foz, um cidadão estrangeiro de 50 anos procurado pelas autoridades judiciais brasileiras por suspeitas de crimes de abuso sexual de crianças cometidos entre 2017 e 2021, no Estado da Bahia.

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Em comunicado, a PJ refere que a detenção foi realizada através da Unidade de Informação Criminal, no âmbito do cumprimento de um mandado de detenção internacional emitido pelo Brasil.

Segundo a investigação, os crimes ocorreram “num contexto de violência doméstica”, tendo o suspeito obrigado “a vítima, uma menor de 14 anos e sua familiar, a praticar, de forma reiterada, atos sexuais de relevo”.

As autoridades portuguesas adiantam ainda que, pelos factos em causa, o homem “poderá vir a ser condenado numa pena de 18 anos de prisão”.

O detido será presente ao Tribunal da Relação de Coimbra para aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.

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