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Operação ALPHA LIMA

PJ participa em operação internacional que apreendeu 11 toneladas de cocaína e 8,5 de haxixe

08 mai, 2026 - 11:44 • Olímpia Mairos

Operação ALPHA LIMA levou ainda à detenção de 54 pessoas e à apreensão de oito embarcações usadas no tráfico marítimo de droga no Atlântico.

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A Polícia Judiciária (PJ) anunciou esta sexta-feira que participou numa grande operação internacional de combate ao tráfico de droga por via marítima que resultou na apreensão de 11 toneladas de cocaína e 8,5 toneladas de haxixe, além da detenção de 54 pessoas e da apreensão de oito embarcações utilizadas pelas redes criminosas.

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A operação, denominada ALPHA LIMA, decorreu entre 13 e 26 de abril e teve como principal objetivo desmantelar organizações que utilizam o Oceano Atlântico para transportar cocaína da América Latina para a Europa.

Segundo a PJ, a ação incidiu sobretudo no corredor atlântico oriental entre as Ilhas Canárias e os Açores, mobilizando meios marítimos em várias zonas do Atlântico para “detetar, rastrear e intercetar embarcações suspeitas envolvidas no transporte de droga em alto mar”.

Em Portugal, no âmbito de um inquérito conduzido pela Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da PJ, foram apreendidos 2.196 quilos de cocaína, numa operação que contou com o apoio da Polícia Marítima, da Força Aérea e da GNR.

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