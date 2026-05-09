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Abril deste ano foi o sexto mais quente desde 1931

09 mai, 2026 - 00:12 • Lusa

Com 3,29°C acima da temperatura normal, o mês passado também foi o 10.º abril mais seco desde 1931.

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O mês passado foi o sexto abril mais quente desde 1931, registando uma temperatura máxima de 22,59°C, cerca de 3,29°C acima da temperatura normal, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Em abril ocorreram duas ondas de calor: destacaram-se na primeira as regiões do interior Norte e Centro, vale do Tejo e interior do Alentejo, enquanto em Miranda do Douro e Pinhão as condições de onda de calor prolongaram-se durante quase duas semanas consecutivas.

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Os dados do IPMA indicam que o valor médio da temperatura média do ar em abril foi de 16,10°C, correspondendo a uma anomalia de mais 2,12°C face ao período de referência 1991-2020, tornando este o 6.º abril mais quente desde 1931.

A temperatura mínima teve um valor médio de 9,60°C, cerca de 0,95 °C acima da normal.

Quanto a precipitação, o mês passado foi o 10.º abril mais seco desde 1931 e o 4.º mais seco deste século, destaca o instituto.

O total de precipitação mensal acumulado foi de apenas 28,4 mm [litros de chuva por metro quadrado], equivalente a 38% do valor normal para o mês.

Em vários distritos, como Aveiro, Lisboa, Évora, Setúbal, Beja e Faro, a precipitação não ultrapassou um quarto do valor habitual para abril.

As condições quentes e secas contribuíram ainda para uma diminuição significativa da água no solo, com valores inferiores a 40% em todos os distritos do interior Norte e Centro e em grande parte da região Sul.

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