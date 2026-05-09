Detidas três pessoas na posse de 42 mil doses de haxixe na Ilha das Flores

A Polícia Judiciária (PJ) deteve nos Açores dois homens e uma mulher por tráfico de droga, na posse de oito quilos de haxixe, suficiente para 42 mil doses.

De acordo com um comunicado da PJ, esta foi a maior apreensão de haxixe da PJ no grupo ocidental dos Açores, e as detenções surgiram na sequência de uma investigação, após uma comunicação da GNR à PJ, dando conta que, no decurso de uma ação de fiscalização a um transitário, na ilha das Flores, havia sido detetada uma encomenda "suspeita de conter produto estupefaciente".

Foram assim detidos em flagrante delito, um casal, ambos com 32 anos, e um homem com 35 anos, após ter sido encontrado no interior da mercadoria que haviam recebido momentos antes, cerca de oito quilos e trezentas gramas de haxixe, quantidade suficiente para a preparação de 42 mil doses individuais.