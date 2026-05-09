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Mau tempo. 14 distritos sob aviso amarelo devido à chuva e vento forte

09 mai, 2026 - 09:13 • Lusa

O IPMA prevê para este sábado no continente céu em geral muito nublado, com ocorrência de aguaceiros, sendo por vezes fortes e acompanhados de trovoada em especial até ao final da manhã no Centro e Sul e a partir da tarde no Norte e Centro.

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Catorze distritos de Portugal continental estão hoje e domingo sob aviso amarelo devido à previsão de precipitação, por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada, e vento forte, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos de Évora, Porto, Santarém, Viana do Castelo, Aveiro, Castelo Branco, Coimbra, Portalegre e Braga estão sob aviso amarelo por causa da chuva forte e trovoada, na maioria dos distritos, até às 21:00 de domingo. .

Já os distritos de Faro, Setúbal, Lisboa, Leiria e Beja ao aviso amarelo devido à chuva juntam também o aviso amarelo devido à previsão de vento forte até às 18:00 de hoje, com rajadas que podem soprar até 75 km/hora, em especial no litoral e nas serras. .

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para hoje no continente céu em geral muito nublado, com ocorrência de aguaceiros, sendo por vezes fortes e acompanhados de trovoada em especial até ao final da manhã no Centro e Sul e a partir da tarde no Norte e Centro.

Está prevista também uma pequena descida da temperatura máxima no Centro e Sul.

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