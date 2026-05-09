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Ministério Público pede prisão preventiva para quatro dos 14 polícias suspeitos de tortura
09 mai, 2026 - 15:03 • João Malheiro
MP pede prisão domiciliária para outros três polícias. Em causa, estarão dez vítimas de tortura às mãos dos suspeitos.
O Ministério Público pede prisão preventiva para quatro dos 14 polícias suspeitos de tortura na esquadra do Rato, segundo a RTP.
Para outros três arguidos, o MP pediu prisão domiciliária. Para os restantes, pediu a suspensão de funções.
Segundo o despacho de indiciação, citado pela RTP, em causa estarão dez vítimas de tortura às mãos dos agentes da PSP detidos.
Dos 14 detidos, dois tratam-se de chefes da PSP e 12 são agentes.
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