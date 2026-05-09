O Ministério Público pede prisão preventiva para quatro dos 14 polícias suspeitos de tortura na esquadra do Rato, em Lisboa, segundo a RTP.

Para outros três arguidos, o MP pediu prisão domiciliária. Para os restantes, pediu a suspensão de funções. Segundo o despacho de indiciação, citado pela RTP, em causa estarão dez vítimas de tortura às mãos dos agentes da PSP detidos.

Dos 14 detidos, dois tratam-se de chefes da PSP e 12 são agentes.

À Agência Lusa, fonte ligada ao processo adianta que os 14 polícias detidos vão conhecer as medidas de coação na segunda-feira e que este sábado foram ouvidas as alegações do Ministério Público (MP) e dos advogados, depois dos interrogatórios aos arguidos terem terminado na sexta-feira.

Durante as detenções, que aconteceram na terça-feira, também foi detido um agente, libertado logo depois da detenção, e um civil, libertado na quinta-feira, após o tribunal de instrução ter aceitado o pedido de habeas corpus por detenção ilegal.

Com a detenção de 15 polícias - 13 agentes e dois chefes -, aumentou para 24 o número de elementos da Polícia de Segurança Pública envolvidos no processo de alegadas torturas e violações nas esquadras do Largo do Rato e do Bairro Alto, numa investigação denunciada pela PSP.

[artigo atualizado às 19h41]