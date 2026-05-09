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Mulher apresenta queixa por violação no Queimódromo do Porto

09 mai, 2026 - 18:00 • Lusa

Vítima de 22 anos teve de receber assistência hospitalar no Pedro Hispano, em Matosinhos.

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Uma mulher de 22 anos apresentou queixa por violação contra um homem, de 25 anos, crime que afirmou ter ocorrido na madrugada de sexta-feira no Queimódromo do Porto, disse à Lusa fonte policial.

"A mulher disse ter sido violada por um homem de 25 anos, no Queimódromo [espaço para concertos no âmbito da Queima das Fitas no Porto], de 7 para 8 de maio, entre as 04:45 e as 05:00", detalhou a fonte.

Segundo a fonte da Polícia, a vítima teve de receber assistência hospitalar no Pedro Hispano, em Matosinhos.

A fonte da PSP acrescentou que a Polícia Judiciária está a investigar a denúncia.

Em resposta a um pedido de esclarecimento da Lusa, a Federação Académica do Porto revelou ter sido "informada pela PSP do alegado abuso a uma estudante" e que o caso "está nas mãos das autoridades competentes", afirmando-se "totalmente disponível para ajudar caso seja necessário".

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