Portuenses pedem uma Europa "unida", "de paz" e de "preços estáveis"

Num mundo em guerra, a subida do custo de vida e a segurança são as principais preocupações dos portuenses que a Renascença encontrou, neste Dia da Europa, no Mercado do Bolhão no Porto. Entre comerciantes, clientes e turistas, a data não passou despercebida. Nem o facto de, a dois passos dali, a Câmara Municipal do Porto estar a ser, à mesma hora, palco de uma cerimónia que, para além de assinalar a data, também recordou os 40 anos da adesão de Portugal à então Comunidade Económica Europeia. Ana Silva admite preocupação com "a guerra" e com "toda a questão da defesa, do nosso país e da nossa região, enquanto Europa". Mas não só. Também o facto de "estar tudo a aumentar, desde a comida à habitação", a deixa angustiada perante "o que está aí por vir". Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Mesmo ali ao lado, numa banca de peixe está Carlos Araújo. Vendedor no Bolhão há quatro anos classifica como "dramático o atual cenário de subida dos preços" que, diz, atingiram um "nível catastrófico". Defende ser preciso, "tentar, o mais rapidamente possível, restabelecer os preços de antigamente". "Temos a pandemia, a guerra entre a Ucrânia e a Rússia, e agora esta guerra dos Estados Unidos e Israel com o Irão. Tudo isto tem aumentado e complicado muito a vida de toda a gente. Por isso, era preciso voltar aos preços mais estáveis", sublinha. Carlos reconhece que nunca será "como era há 15 ou 20 anos", mas diz que "seria espetacular", se fosse possível voltar aos preços de "há cinco ou seis anos".