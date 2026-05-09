Trabalhadores exigem que médicos do INEM sejam abrangidos pelo novo regime de horas extra

A comissão de trabalhadores do INEM exigiu este sábado que os médicos deste instituto sejam abrangidos pelo novo regime de horas extraordinárias nas urgências, pedindo esclarecimentos urgentes ao Governo.

"A comissão de trabalhadores do INEM manifesta profunda preocupação pelo facto de os médicos do INEM parecerem ter ficado de fora dos incentivos ao serviço de urgência anunciados pelo Governo", refere aquela estrutura representativa dos trabalhadores do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

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Na quinta-feira, o Governo aprovou o novo regime de incentivos ao trabalho suplementar destinado aos médicos que asseguram escalas de urgência. Segundo o diploma, as horas extraordinárias dos médicos nas urgências acima do limite legal anual podem valer um incentivo entre os 40% e 80% do salário base.

O regime para os médicos que exerçam funções em entidades integradas no SNS prevê que este valor seja calculado em grupos de 48 horas.

A comissão de trabalhadores salienta que os médicos do INEM "asseguram funções nucleares no sistema de emergência médica", designadamente no Centro de Orientação dos Doentes Urgentes (CODU), helicópteros, Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER), formação e apoio à decisão em contexto pré-hospitalar.

"Não são periféricos ao SNS. São parte essencial da resposta urgente e emergente do país", refere aquela estrutura, recordando que "já no passado demoraram cerca de dois anos a ver reconhecida a dedicação plena".