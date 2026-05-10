Carnaval na Madeira são dois dias. Governo divide corso em dois desfiles

O presidente do Governo Regional da Madeira anunciou hoje que a ideia de realizar dois cortejos da Festa da Flor será replicada no Carnaval de 2027, com dois corsos noturnos a percorrerem a avenida no sábado e no domingo.

"Já percebemos que esta ideia -- que foi um risco -- de dividir o desfile [da Festa da Flor] em duas edições correu bem", disse o governante madeirense aos jornalistas no âmbito do Madeira Flower Classic Auto Parade (automóveis antigos) que decorreu hoje no Funchal.

Miguel Albuquerque adiantou que, por isso, o Governo Regional decidiu "dividir também o Carnaval em dois eventos", explicando que o facto de existirem 14 grupos a participarem nestes cartazes da Madeira e dos desfiles durarem cerca de três horas acabam por afastar as pessoas por serem muito demorados.

"Acho que não há nenhum problema, porque já temos esta experiência [de dois desfiles na Festa da Flor] que correu muito bem. Ninguém se levanta das bancadas para ir embora", acrescentou.

"Depois de três horas as pessoas vão embora, o que aconteceu agora na última edição do Carnaval, em que apesar da beleza e da animação, as pessoas ficam um pouco cansadas. Três horas é muito tempo", reforçou o governante insular.

Miguel Albuquerque mencionou que será feito um concurso para determinar quais os grupos que participam em cada um dos corsos carnavalescos e que o Governo Regional vai "introduzir melhores incentivos" para o Cortejo Trapalhão, uma das tradições populares do carnaval madeirense que acontece na terça-feira para promover uma maior participação das Instituições Particulares de Solidariedade Social.

Na parada de hoje que levou à marginal do Funchal muitas centenas de pessoas participaram 250 veículos e 20 bicicletas antigas, e 800 pessoas.

A Festa da Flor da Madeira decorre durante o mês de maio e representa este ano um investimento de 1,1 milhões de euros, o mais alto de sempre, contribuindo para a uma ocupação hoteleira na ordem dos 95%, segundo Miguel Albuquerque.

O primeiro desfile aconteceu a 03 de maio, no âmbito do qual desfilaram sete grupos, sendo que, no dia 17 de maio, outros sete percorrerão as avenidas marginais do Funchal.

A Festa da Flor 2026, que este ano tem como tema os 50 anos da Autonomia, tem ainda como eventos programados 85 concertos, além de 25 atuações de grupos folclóricos e 13 atuações de grupos da Flor. No total, estão envolvidas 4.000 pessoas.

Os tapetes florais, o "mercadinho das flores", que conta com 25 casinhas onde podem ser apreciadas flores e produtos regionais, e um desfile de moda focado no bordado Madeira são outros pontos de destaque.

A Festa da Flor acontece tradicionalmente no início da primavera, tendo começado a ser um dos principais cartazes turísticos da Madeira em 1979, divulgando as flores que tornaram a ilha conhecida.

A sua origem está numa iniciativa com o mesmo nome, organizada pelo Ateneu Comercial do Funchal desde 1954, mas o certame passou depois a ter programa oficial organizado pelo Governo Regional.