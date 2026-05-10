Colégio Alemão no Porto abre inquérito a alegada agressão de professor a aluno

O Colégio Alemão, no Porto, vai abrir um "inquérito independente" a uma alegada agressão de um professor de Coro a um aluno e anunciou a suspensão daquela atividade, segundo uma comunicação a que a Lusa teve este domingo acesso.

Numa mensagem de correio eletrónico, datada de sexta-feira, aquele estabelecimento de ensino confirma que "foi apresentada, pelos pais de um aluno, queixa de que o mesmo terá sido fisicamente agredido pelo responsável" da atividade facultativa de Coro.

"A situação não está ainda esclarecida, sendo que as pessoas envolvidas descreveram perceções diferentes do sucedido. É precisamente por isso que um inquérito independente é necessário e adequado", explica o Colégio.

Na mesma comunicação aos encarregados de educação lê-se que "a atividade em causa ficará suspensa a partir da próxima segunda-feira e até à conclusão do inquérito", que, adianta o texto, será realizado "por uma entidade externa e independente".

A instituição pede ainda aos pais que "se abstenham de conversas especulativas, incluindo nas redes sociais e nos grupos de pais, até à conclusão do inquérito".

O Colégio justifica aquele pedido argumentando que "juízos precipitados podem prejudicar ou dificultar um apuramento sério e imparcial dos factos".

À Lusa, fonte da PSP confirmou "que foi apresentada na terça-feira uma queixa relativa a factos" ocorridos naquela instituição.

Contactado pela Lusa, o Colégio, através de uma resposta escrita, na sexta-feira, confirmou ter conhecimento da alegada agressão, referindo que por se tratar "de uma matéria em análise e sujeita a procedimentos internos (...), não se pronunciará publicamente sobre o assunto".

Na missiva mandada aos pais, a instituição reconhece que "momentos como estes podem afetar as crianças e as famílias", pelo que disponibilizou o serviço de psicologia do Colégio para pais e alunos.