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Colisão entre três automóveis faz um ferido grave e corta EN8 em Botica, Loures
10 mai, 2026 - 11:54 • Lusa
Acidente envolveu três veículos ligeiros de passageiros e a colisão provocou um ferido grave e dois ligeiros.
A EN8 (Estrada Nacional) encontra-se cortada na localidade de Botica, Loures, devido a uma colisão entre três veículos ligeiros que provocaram um ferido grave e dois ligeiros, disse à Lusa fonte da proteção civil.
De acordo com a fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Grande Lisboa, o alerta para o acidente, na Rua dos Combatentes do Ultramar, foi dado pelas 11h03, encontrando-se cortada a EN8 na zona de Botica, no concelho de Loures, distrito de Lisboa.
Segundo a fonte, o acidente envolveu três veículos ligeiros de passageiros e a colisão provocou um ferido grave e dois ligeiros.
No local encontram-se 15 operacionais, apoiados por 15 veículos, entre bombeiros, PSP e INEM.
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