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Queima das Fitas de Lisboa cancelada seis dias antes de começar

10 mai, 2026 - 17:19 • Diogo Camilo

Federação Académica de Lisboa anunciou a decisão através de um comunicado nas redes sociais e assegura que todos os que compraram bilhetes serão reembolsados. No cartaz estavam nomes como Zara G, Miguel Luz e Samba de Ocasião.

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A Federação Académica de Lisboa anunciou este sábado que a Queima das Fitas de Lisboa, agendada para os dias 15 e 16 de maio no Estádio Universitário de Lisboa, foi cancelada.

Em comunicado através das redes sociais, a organização assegura que todos os que compraram bilhetes serão reembolsados e que os pedidos já podem ser realizados.

"É com grande tristeza que anunciamos o cancelamento da Queima das Fitas de Lisboa 2026. Um evento recreativo que iria impactar toda a Academia de Lisboa. Acima de tudo asseguramos que todos os que compraram bilhete irão ser reembolsados. O pedido de reembolso já pode ser feito", escreve a organização.

O cartaz do evento contava com nomes como Zara G, Miguel Luz, Samba de Ocasião, Zanova, Más Influências e DJ Pablu, tendo sido anunciado que iria acontecer apenas no dia 3 de abril.

Em vídeo, representantes da Federação Académica de Lisboa justificam a decisão com "uma situação recente à qual a organização é alheia" e falam em “dificuldades e entraves que não ajudaram o projeto", não especificando os motivos para o cancelamento do evento.

No ano passado, a marca da Queima das Fitas de Lisboa foi adquirida pela Federação Académica de Lisboa (FAL) por €14.000, 01.

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