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Seguro felicita Sporting e FC Porto pelos títulos europeus

10 mai, 2026 - 22:16 • Lusa

O Presidente da República, António José Seguro, felicitou hoje o Sporting, pelo título europeu de futsal, alcançado em Itália, e o FC Porto, pelo título europeu de hóquei em patins, conquistado em Coimbra.

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O Presidente da República, António José Seguro, felicitou este domingo o Sporting, pelo título europeu de futsal, alcançado em Itália, e o FC Porto, pelo título europeu de hóquei em patins, conquistado em Coimbra.

"O Presidente António José Seguro congratula os dois clubes, os seus atletas e equipas técnicas pelas prestações de altíssimo nível e que engrandecem estas duas modalidades muito queridas dos portugueses. O Sporting alcançou o seu terceiro título na UEFA Futsal Champions League, enquanto o FC Porto triunfou pela quarta vez na WSE Champions League de hóquei em patins, em Coimbra", pode ler-se na nota publicada no sítio da Presidência da República.

António José Seguro realçou ainda "o fim de semana de excelentes resultados internacionais e organizativos do desporto nacional", assinalando ainda a prestação da canoagem nacional na etapa da Taça do Mundo em Szeged, na Hungria, com a obtenção das duas medalhas de ouro por Fernando Pimento (K1 1.000 metros e K1 5.000), o ouro de Pedro Casinha (K1 200) e o bronze pela dupla João Ribeiro e Messias Baptista (K2 500m).

O Presidente da República estendeu os parabéns à organização das fases finais da Liga dos Campeões, feminina e masculina, de hóquei em patins e à organização do Rali de Portugal, "competições que projetam a imagem do país".

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