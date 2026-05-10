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Sismo de 4,6 na escala de Richter provoca derrocada na ilha de São Jorge

10 mai, 2026 - 16:09 • Lusa

O sismo não causou danos pessoais ou materiais mas gerou uma derrocada na via de acesso à Fajã dos Cubres, que se encontra desobstruída, mas ainda com "acesso condicionado por precaução".

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Um sismo de magnitude 4,6 na escala de Richter, com epicentro próximo de Santo Antão, na ilha de São Jorge, nos Açores, foi sentido este domingo pelas 12h21 (13h21 de Lisboa), revelou o IPMA.

O sismo foi sentido com grau V na escala de Mercalli modificada, na freguesia de Santo Antão.

O sismo não causou danos pessoais ou materiais mas gerou uma derrocada na via de acesso à Fajã dos Cubres, no concelho da Calheta, segundo a Proteção Civil.

Entretanto, a via encontra-se desobstruída, "mantendo-se o acesso condicionado por precaução", segundo o comunicado do SRPCBA.

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Foi ainda registada, na ilha de São Jorge, a queda de pedras de pequena dimensão provenientes de muros, não havendo, até ao momento, registo de danos pessoais.

De acordo ccom o IPMA, foi ainda sentido com menor intensidade o sismo nas freguesias de Doze Ribeiras, São Bartolomeu de Regatos, Vila Nova , Calheta, Norte Grande (Neves), Urzelina Velas e Piedade. Se a situação o justificar serão emitidos novos comunicados.

Na escala de Richter, os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequenos (2,0-2,9), pequenos (3,0-3,9), ligeiros (4,0-4,9), moderados (5,0-5,9), fortes (6,0-6,9), grandes (7,0-7,9), importantes (8,0-8,9), excecionais (9,0-9,9) e extremos (quando superior a 10).

A escala de Mercalli Modificada mede os "graus de intensidade e respetiva descrição".

Na intensidade IV, considerada moderada, "os objetos suspensos baloiçam, a vibração é semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados ou à sensação de pancada de uma bola pesada nas paredes, os carros estacionados balançam, as janelas, portas e loiças tremem, os vidros e loiças chocam ou tilintam e na parte superior deste grau as paredes e as estruturas de madeira rangem", segundo o IPMA.

Com uma intensidade III, o abalo é considerado fraco, é sentido dentro de casa e os objetos pendentes baloiçam, sentindo-se uma "vibração semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados".

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