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Agressões em esquadras da PSP. Nenhum arguido em preventiva, três em prisão domiciliária
11 mai, 2026 - 10:35 • Liliana Monteiro , João Malheiro
Três arguidos com obrigação de permanência na habitação, três agentes suspensos funções, oito com termo de identidade residência.
Nenhum arguido ficará em prisão preventiva, no âmbito dos casos de tortura e violações nas esquadras da PSP do Rato e do Bairro Alto, em Lisboa.
O Ministério Público tinha pedido prisão preventiva para quatro polícias, vigilância com pulseira eletrónica para outros quatro e liberdade com suspensão de funções para os restantes. No entanto, esta segunda-feira, o Tribunal Central de Instrução Criminal decidiu que apenas três arguidos ficarão em prisão domiciliária, enquanto os restantes ficam em liberdade.
Carlos Melo Alves, advogado de vários dos agentes detidos, avançou à porta do tribunal que três dos arguidos também foram suspensos de funções e oito com termo de identidade residência.
Ao todo, há 14 suspeitos de 19 crimes de tortura, além de crimes de ofensa à integridade física, abuso de poder e falsificação de documentos.
Durante as detenções, que aconteceram na terça-feira, também foi detido um agente, libertado logo depois da detenção, e um civil, libertado na quinta-feira, após o tribunal de instrução ter aceitado o pedido de habeas corpus por detenção ilegal.
Com a detenção de 15 polícias - 13 agentes e dois chefes -, aumentou para 24 o número de elementos da Polícia de Segurança Pública envolvidos no processo de alegadas torturas e violações nas esquadras do Largo do Rato e do Bairro Alto, numa investigação denunciada pela PSP.
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