"Estou a saber em primeira mão". Sistema de depósito e reembolso de embalagens divide consumidores

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Um mês depois de entrar em vigor, o novo sistema de depósito e reembolso de embalagens de bebidas está a dividir opiniões. A marca Volta parece estar ainda a funcionar a meio gás, pelo menos, tendo em conta os relatos dos consumidores. Nesta altura, nas prateleiras dos supermercados, ainda podemos encontrar garrafas e latas sem o símbolo Volta e que devem ser depositadas no contentor amarelo para fazerem o seu trajeto até à reciclagem. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Já todas as outras embalagens, com a marca Volta, seguem um caminho diferente, que não está a agradar a muitos dos consumidores. Um mês depois da entrada em vigor do novo Sistema de Depósito e Reembolso (SDR) de embalagens de bebidas, que acrescenta 10 cêntimos ao preço de cada garrafa ou lata com o símbolo Volta, os consumidores continuam longe de um consenso. Há quem o rejeite e quem ainda nem tenha dado por ele.

Embora o sistema já esteja operacional nas máquinas instaladas em supermercados e outros pontos de recolha, este exige que as embalagens estejam inteiras, com tampa e com o código de barras legível. Mas, a verdade é que ainda há quem nem sequer tenha encontrado uma embalagem com o símbolo Volta. "Não concordo porque temos de pagar adiantado"

Junto das grandes superfícies em Coimbra, as reações dividem-se. Há quem veja nesta nova prática uma forma simples de recuperar algum dinheiro e até de incentivar comportamentos ambientais. "Honestamente, eu não concordo, sobretudo porque temos de pagar adiantado, temos de andar a armazenar garrafas em casa, esperar que elas fiquem intactas para a máquina as aceitar, e depois recebemos um talão que podemos perder e que somos obrigados a gastar num sítio específico", afirma uma consumidora, à Renascença.