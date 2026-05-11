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Açores
Homem detido nas Flores com 58 plantas de canábis
11 mai, 2026 - 12:03 • Olímpia Mairos
Suspeito de 57 anos foi detido em flagrante pela Polícia Judiciária na ilha das Flores, no âmbito da investigação que já tinha levado à apreensão de mais de oito quilos de haxixe nos Açores.
A Polícia Judiciária (PJ) deteve, em flagrante delito, um homem de 57 anos na ilha das Flores, nos Açores, por suspeitas da prática do crime de tráfico de estupefacientes.
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A operação foi conduzida pelo Departamento de Investigação Criminal dos Açores da PJ, com o apoio da Guarda Nacional Republicana (GNR), no âmbito do desenvolvimento da investigação anunciada no passado dia 9 de maio, relacionada com a maior apreensão de haxixe alguma vez realizada no grupo ocidental do arquipélago.
Segundo a PJ, a investigação tinha já culminado na detenção de “dois homens e uma mulher pela posse de 8 quilos e 300 gramas de haxixe”.
No seguimento das diligências, os inspetores realizaram uma busca domiciliária à residência do agora detido, que é “familiar direto do casal anteriormente detido”.
Durante a operação, foram encontradas “cinquenta e oito plantas de canábis em diferentes fases de cultivo”, localizadas em terrenos contíguos à habitação do suspeito.
A Polícia Judiciária refere ainda que o homem detido possui antecedentes criminais e será presente às autoridades judiciais competentes para primeiro interrogatório judicial e aplicação das respetivas medidas de coação.
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