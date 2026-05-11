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Mau tempo. Chuva só dá tréguas na quinta-feira

11 mai, 2026 - 07:13 • João Malheiro

Temperaturas deverão manter-se estáveis, sem grandes oscilações.

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A chuva vai continuar forte ao longo desta semana em Portugal, só dando tréguas de um modo geral na quinta-feira.

Até lá, a probabilidade de precipitação continuará elevada, segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

A chegada do fim de semana trará o regresso do sol, mas as estimativas do IPMA apontam que o mau tempo deve regressar na semana seguinte.

Quanto às temperaturas, deverão manter-se estáveis, sem grandes oscilações, apesar do estado do tempo.

As mínimas deverão rondas entre os 10 e os 12 graus, enquanto as máximas em geral estarão à volta dos 18 e 20 graus. Valores abaixo da média para esta altura do ano e que continuam a não dar sinal de uma possível antecipação do calor típico do verão.

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